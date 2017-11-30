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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78160 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68078 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75295 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82617 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118182 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144163 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Суд в Тернополе перенес рассмотрение жалобы "Доктора Пи" на приговор

Суд в Тернополе перенес рассмотрение жалобы "Доктора Пи" на приговор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Апелляционный суд Тернопольской области из-за болезни одного из судей перенес рассмотрение жалобы на приговор Анатолию Слюсарчуку, известному по прозвищу "Доктор Пи". Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"В связи с болезнью судьи рассмотрение апелляционной жалобы Слюсарчука А.Т., назначеннок на 30 ноября 2017 года, перенесено", - говорится в сообщении.

Напомним, что Сиховским районным судом Львова А.Слюсарчук был признан виновным по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности), ст.138 (незаконная лечебная деятельность), ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 ( мошенничество, совершенном повторно, в крупных размерах), ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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В апреля 2015 года Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора. В марте 2016 года Высший специализированный суд Украины отменил приговор и принял решение вернуть на повторное расследование в апелляционную инстанцию ​​это дело.

Уголовные дела были возбуждены после публикаций во львовской газете "Экспресс", журналисты которой в ряде публикаций доказывали, что у "Доктора Пи" нет медицинского образования, а диплом о высшем образовании фальшивый. Журналисты также заявили, что установленные А.Слюсарчуком рекорды являются мошенничеством.

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