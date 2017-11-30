Суд в Тернополе перенес рассмотрение жалобы "Доктора Пи" на приговор

"В связи с болезнью судьи рассмотрение апелляционной жалобы Слюсарчука А.Т., назначеннок на 30 ноября 2017 года, перенесено", - говорится в сообщении.

Напомним, что Сиховским районным судом Львова А.Слюсарчук был признан виновным по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности), ст.138 (незаконная лечебная деятельность), ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 ( мошенничество, совершенном повторно, в крупных размерах), ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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В апреля 2015 года Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора. В марте 2016 года Высший специализированный суд Украины отменил приговор и принял решение вернуть на повторное расследование в апелляционную инстанцию ​​это дело.

Уголовные дела были возбуждены после публикаций во львовской газете "Экспресс", журналисты которой в ряде публикаций доказывали, что у "Доктора Пи" нет медицинского образования, а диплом о высшем образовании фальшивый. Журналисты также заявили, что установленные А.Слюсарчуком рекорды являются мошенничеством.