Суд у США зобов'язав британця виплатити понад 570 млн доларів за шахрайство з криптовалютою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк ухвалив, що Бенжамін Рейнолдс, імовірно є жителем міста Манчестер, повинен виплатити 571 млн доларів за використання шахрайської схеми, за допомогою якої він вимагав криптовалюту біткоїн. Про це повідомила в п'ятницю Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, передає УНН.
Що відомо
За відомостями Комісії, Рейнолдс буде зобов’язаний заплатити 143 млн доларів на відшкодування збитків ошуканим клієнтам, а також 429 млн доларів в якості штрафу.
Деталі
За інформацією комісії, у 2017 році від дій британця постраждали більше 1 тис. чоловік зі всього світу, з них щонайменше 169 були жителями США. Всього Рейнолдс зміг роздобути 22 190,542 біткоїнів, обіцяючи, що за допомогою спеціальних трейдерів зможе принести прибуток для своїх клієнтів. В реальності він не чинив ніяких операцій з отриманою криптовалютою, а зберігав її для особистого користування.
Нагадаємо
Виконавчий директор американського виробника електромобілів Tesla Ілон Маск в соцмережі Twitter заявив про продаж електромобілів Tesla за біткоїни.