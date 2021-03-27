Суд в США обязал британца выплатить более 570 млн долларов за мошенничество с криптовалютой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что Бенжамин Рейнолдс, предположительно является жителем города Манчестер, должен выплатить 571 млн долларов за использование мошеннической схемы, с помощью которой он требовал криптовалюту биткоин. Об этом сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами, передает УНН.

Что известно

По сведениям Комиссии, Рейнолдс будет обязан заплатить 143 млн долларов в возмещение ущерба обманутым клиентам, а также 429 млн долларов в качестве штрафа.

Детали

По информации комиссии, в 2017 году от действий британца пострадали более 1 тыс. человек со всего мира, из них не менее 169 были жителями США. Всего Рейнолдс смог заполучить 22 190,542 биткоинов, обещая, что с помощью специальных трейдеров сможет принести прибыль для своих клиентов. В реальности он не оказывал никаких операций с полученной криптовалютой, а хранил ее для личного пользования.

Напомним

Исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Маск в соцсети Twitter заявил о продаже электромобилей Tesla за биткоины.

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