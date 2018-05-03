Суд у справі Януковича вирішив продовжити допит свідків захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травні. УНН. Оболонський районний суд вирішив продовжити допит свідків з боку сторони захисту у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що на початку судового засідання адвокати Януковича виступили з клопотанням до суду скасувати раніше прийняту ухвалу про початок судових дебатів та повернутися до допиту свідків. У свою чергу сторона обвинувачення виступила проти задоволення цього клопотання.
“Ми не вважаємо поважними повернення до перевірки доказів через те, що сторона захисту, побоюючись дебатів, нарешті вирішила забезпечити явку своїх свідків”, — сказав прокурор Максим Крим.
“Суд, порадившись на місці, ухвалив: відновити допит свідків, явку яких забезпечила сторона захисту”, — сказав головуючий колегії суддів суддя Владислав Дев’ятко.
Наразі суд допитує жителя Криму Андрія Нікіфорова, який у лютому 2014 року брав участь в акціях Антимайдану.
Нагадаємо, на засіданні 26 квітня суд оголосив про завершення дослідження доказів та перехід до стадії судових дебатів через незабезпечення стороною захисту явки своїх свідків.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.