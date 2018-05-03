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Суд по делу Януковича решил продолжить допрос свидетелей защиты

Киев • УНН

 • 8014 просмотра

КИЕВ. 3 мае. УНН. Оболонский районный суд решил продолжить допрос свидетелей со стороны стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

Суд по делу Януковича решил продолжить допрос свидетелей защиты

Стоит отметить, что в начале судебного заседания адвокаты Януковича выступили с ходатайством к суду отменить ранее принятое решение о начале судебных прений и вернуться к допросу свидетелей. В свою очередь сторона обвинения выступила против удовлетворения этого ходатайства.

"Мы не считаем важными возвращения к проверке доказательств из-за того, что сторона защиты, опасаясь дебатов, наконец решила обеспечить явку своих свидетелей", - сказал прокурор Максим Крым.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: восстановить допрос свидетелей, явку которых обеспечила сторона защиты", - сказал председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко.

Сейчас суд допрашивает жителя Крыма Андрея Никифорова, который в феврале 2014 года участвовал в акциях Антимайдана.

Напомним, на заседании 26 апреля суд объявил о завершении исследования доказательств и переходе к стадии судебных прений из-за необеспечения стороной защиты явки своих свидетелей.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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