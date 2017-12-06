Суд у справі Януковича досліджує радіоперехоплення розмов про організацію “референдуму” в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав дослідження радіоперехоплення розмов радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва з рядом тодішніх посадовців АР Кримом щодо організації “референдуму” на півострові, передає кореспондент УНН.
“Суд продовжує дослідження доказів. Досліджується том справи 38 — матеріали щодо радника президента Російської Федерації Сергія Глазьєва”, — оголосив голова колегії суддів Владислав Девятко.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.