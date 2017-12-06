Суд по делу Януковича исследует радиоперехвата разговоров об организации "референдума" в Крыму

“Суд продолжает исследования доказательств. Исследуется том дела 38 — материалы по советнику Президента Российской Федерации Сергея Глазьева”, — заявил председатель коллегии судей Владислав Девятко.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.