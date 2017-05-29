Суд у справі В.Януковича звернеться до ВРП щодо висловлювань Генпрокурора та інших на адресу суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, за клопотанням захисту вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя стосовно надання оцінки висловлюванням Генерального прокурора Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на адресу суду. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
“Суд погоджується із захистом, що такі дії Генерального прокурора, а також інших високопосадовців, яких назвав захист, якщо такі висловлювання дійсно мали місце, вони є недопустимими, тому дані матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя, яка має повноваження реагувати, в тому числі, щодо Генерального прокурора України”, — сказав суддя В.Дев’ятко.
Під час засідання захист В.Януковича навів низку матеріалів з висловлюваннями Ю.Луценка, А.Авакова, А.Матіоса, І.Ківи та інших, які, на їхній погляд, можуть свідчити про тиск на суд.
Як повідомляв УНН, 29 травня Оболонський районний суд Києва продовжив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.