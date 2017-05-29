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Суд по делу В.Януковича обратится к ВРУ относительно высказываний Генпрокурора и других в адрес суда

Киев • УНН

 • 11509 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает уголовное производство по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, по ходатайству защиты решил обратиться в Высший совет правосудия по предоставлению оценки высказываниям Генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес суда. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

Суд по делу В.Януковича обратится к ВРУ относительно высказываний Генпрокурора и других в адрес суда

“Суд соглашается с защитой, что такие действия Генерального прокурора, а также других чиновников, которых назвала защита, если такие высказывания действительно имели место, они являются недопустимыми, поэтому данные материалы суд направит в Высший совет правосудия, который имеет полномочия реагировать, в том числе, относительно Генерального прокурора Украины”, — сказал судья В.Девятко.

Во время заседания защита В.Януковича привел ряд материалов с высказываниями Ю.Луценко, Авакова, А.Матиоса, И.Кивы и других, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о давлении на суд.

Как сообщал УНН, 29 мая районный суд Киева продолжил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

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