Суд по делу В.Януковича обратится к ВРУ относительно высказываний Генпрокурора и других в адрес суда

“Суд соглашается с защитой, что такие действия Генерального прокурора, а также других чиновников, которых назвала защита, если такие высказывания действительно имели место, они являются недопустимыми, поэтому данные материалы суд направит в Высший совет правосудия, который имеет полномочия реагировать, в том числе, относительно Генерального прокурора Украины”, — сказал судья В.Девятко.

Во время заседания защита В.Януковича привел ряд материалов с высказываниями Ю.Луценко, Авакова, А.Матиоса, И.Кивы и других, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о давлении на суд.

Как сообщал УНН, 29 мая районный суд Киева продолжил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.