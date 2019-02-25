Суд у справі судді Київського апеляційного адмінсуду знову не зібрався

"25 лютого 2019 року в Печерському районному суді міста Києва за участю прокурорів САП було призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні стосовно судді Київського апеляційного адміністративного суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди. Однак, вказане засідання не відбулось у зв’язку із зайнятістю одного з суддів колегії у іншому судовому процесі. Крім того, до суду також не з’явився обвинувачений суддя, повідомивши телефоном про хворобу", - вказали у САП.

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У прокуратурі зауважили, що прокурорами САП обвинувальний акт скеровано до Печерського райсуду столиці в квітні 2017 року. "Проте підготовче судове засідання ще й досі не відбулося", - додали у САП.

"Наступне судове засідання призначено на 11:00 6 червня 2019 року, тобто розгляд справи відбудеться не раніше ніж через три місяці від попередньо визначеної дати", - додали у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що суддю підозрюють в отриманні 5 тис. доларів США хабара у грудні 2016 року за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах суб’єкта підприємницької діяльності. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України.