Суд у справі Штепи вкотре перенесли

"Сьогодні навіть не збиралися (проводити підготовче судове засідання – ред.), заздалегідь повідомили всіх учасників процесу про це, адже суддя перебуває на лікарняному", - сказала Дубовик.

За її словами, підготовче засідання перенесли на 4 березня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що суд у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 25 лютого, тому що обвинувачена знову не з’явилася на засідання.

Як повідомляв УНН, 22 листопада 2018 року суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження проти Нелі Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом.

За словами адвоката, Штепа перебуває у стабільному стані та продовжує проходити курс лікування.

Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.