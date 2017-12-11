Суд у справі Саакашвілі очікується близько 12 години - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставили до Печерського районного суду, початок засідання щодо обрання йому запобіжного заходу очікується близько 12 години. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Павло Богомазов.
За його словами, М.Саакашвілі зараз у супроводі конвою перебуває в окремій кімнаті в приміщенні Печерського райсуду на вулиці Хрещатик, 42.
“Почуває він себе добре, суд очікуємо в 12:00”, — сказав П.Богомазов.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.