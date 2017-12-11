Суд по делу Саакашвили ожидается около 12 часов - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в Печерский районный суд, начало заседания по избранию ему меры пресечения ожидается около 12:00. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Павел Богомазов.
По его словам, М.Саакашвили сейчас в сопровождении конвоя находится в отдельной комнате в помещении Печерского райсуда на улице Крещатик, 42.
"Чувствует он себя хорошо, суд ожидаем в 12:00", - сказал П.Богомазов.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.