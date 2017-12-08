Суд у справі розстрілу Майдану: наступне засідання відбудеться 11 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва, який розглядає клопотання на надання дозволу проведення спеціального (заочного) досудового слідства за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами на Майдані у лютому 2014 року, переніс засідання на 11 грудня, передає кореспондент УНН.
Сьогодні під час засідання сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича, який підозрюється в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року, розпочала стадію надання заперечень на докази Генеральної прокуратури у цій справі.
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“На сьогоднішньому засіданні сторона захисту розпочала оголошувати свої заперечення на докази, які надала Генеральна прокуратура у справі. Наступне судове засідання відбудеться 11 грудня о 10:00”, — повідомили в адвокатській компанії.
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Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.