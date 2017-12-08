Суд по делу расстрела Майдана: следующее заседание состоится 11 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство на предоставление разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане в феврале 2014 года, перенес заседание на 11 декабря, передает корреспондент УНН.
Сегодня во время заседания сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, начала стадию представления возражений на доводы Генеральной прокуратуры по этому делу.
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"На сегодняшнем заседании сторона защиты начала объявлять свои возражения на доводы, которые предоставила Генеральная прокуратура в деле. Следующее судебное заседание состоится 11 декабря в 10:00", - сообщили в адвокатской компании.
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Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.