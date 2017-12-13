Суд у справі про держзраду Януковича забов'язав захисників надати список свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, забов'язав сторону захисту надати колегії суддів список свідків, яких вони хочуть допитати в судовому засіданні, передає кореспондент УНН.
“Ми просимо вас на наступне засідання надати суду список свідків, яких ви хочете викликати до суду, з обґрунтування необхідності їхнього виклику в суд”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.
У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк зазначив, що серед інших захист планує викликати на допит 1-го Президента України Леоніда Кравчука.
Як повідомляв УНН, 13 грудня суд продовжив розгляд справи про державну зраду В.Януковича.
Нагадаємо, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.