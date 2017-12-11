Суд у справі про держзраду Януковича сьогодні допитає двох свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні після обіду Оболонський районний суд Києва допитає двох свідків у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Таке рішення ухвалила колегія суддів, задовольнивши відповідне клопотання сторони захисту Януковича, кореспондент УНН.
“У судовому засіданні оголосити перерву до 14:00 11 грудня. Також суд ухвалив перенести дослідження письмових доказів сторони захисту, які планувалося дослідити сьогодні, на 10.00 13 грудня”, — зазначив головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.
У свою чергу сторона обвинувачення запевнила, що свідки дали згоду з'явитися сьогодні на допит до суду.
“Явка свідків буде забезпечена. Свідки прибудуть і будуть давати покази”, — сказав прокурор Руслан Кравченко.
Водночас він не уточнив, про яких саме свідків іде мова. Зазначимо, на минулому судовому засіданні судом було задоволено клопотання сторони обвинувачення про виклик на допит Главу держави Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Як повідомляв УНН, суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича.