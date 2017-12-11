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Суд по делу о госизмене Януковича сегодня допросит двух свидетелей

Суд по делу о госизмене Януковича сегодня допросит двух свидетелей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня после обеда районный суд Киева допросит двух свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Такое решение приняла коллегия судей, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны защиты Януковича, корреспондент УНН.

"В судебном заседании объявить перерыв до 14:00 11 декабря. Также суд постановил перенести исследование письменных доказательств стороны защиты, которые планировалось исследовать сегодня, на 10:00 13 декабря", - отметил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

В свою очередь сторона обвинения заверила, что свидетели дали согласие появиться сегодня на допрос в суд.

"Явка свидетелей будет обеспечена. Свидетели прибудут и будут давать показания", - сказал прокурор Руслан Кравченко.

При этом он не уточнил, о каких именно свидетелях идет речь. Отметим, на прошлом судебном заседании судом было удовлетворено ходатайство стороны обвинения о вызове на допрос главы государства Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщал УНН, суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича.

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