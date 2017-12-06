Суд у справі про держзраду Януковича перенесли на 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс на 7 грудня судове засідання за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Я оголошую перерву у судовому засіданні на завтра на 10 годину”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.
Варто зазначити, що сьогодні в ході судового засідання суд досліджував аудіо-файли перехоплення розмов радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьева із російськими та українськими діячами та громадянами, окремими українськими церковнослужителями щодо організації анексії АР Крим та дестабілізації ситуації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях з захопленням облдержадміністрацій та примусовому проведенню сесій для ухвалення рішення звернутися про допомогу та захистом до РФ.
Серед російських діячів Глазьев мав розмови із директором інституту країн СНД Костянтином Затуліним і лідером російського байкарського клубу “Ночные волки” Олександром Залдостановим на прізвисько “Хірург”.
Сторона захисту Януковича в ході засідання наполягала на тому, що жоден із заслуханих файлів не містіть доказів вини їхнього підзахисного. Натомість сторона обвинувачення наполягала на зворотньому.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.