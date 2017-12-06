Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 7 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес на 7 декабря судебное заседание по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Я объявляю перерыв в судебном заседании на завтра на 10:00", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.
Стоит отметить, что сегодня в ходе судебного заседания суд исследовал аудио-файлы перехвата разговоров советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева с российскими и украинскими деятелями и гражданами, отдельными украинскими церковнослужителями по организации аннексии АР Крым и дестабилизации ситуации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях с восторгом облгосадминистраций и принудительному проведению сессий для принятия решения обратиться за помощью и защитой в РФ.
Среди российских деятелей Глазьев разговаривал с директором института стран СНГ Константин Затулиным и лидером российского байковского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова по прозвищу "Хирург".
Сторона защиты Януковича в ходе заседания настаивала на том, что ни один из заслушанных файлов не содержит доказательств вины их подзащитного. Зато сторона обвинения настаивала на обратном.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продлил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.