Суд у справі О.Попова заслухав покази потерпілого і оголосив перерву до 7 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва заслухав потерпілого у справі екс-голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова і оголосив перерву у засіданні до 10:30 7 лютого. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар О.Попова Алла Козакова.
“Заслухали одного потерпілого через відеоконференцію. Ніхто з адвокатів потерпілих не прийшов на засідання суду. Наступне засідання 7.02 на 10:30”, — повідомила А.Козакова.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).