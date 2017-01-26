Суд по делу А.Попова заслушал показания потерпевшего и объявил перерыв до 7 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева заслушал потерпевшего по делу экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова и объявил перерыв в заседании до 10:30 7 февраля. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Попова Алла Казакова.
"Слушали одного пострадавшего через видеоконференцию. Никто из адвокатов потерпевших не пришел на заседание суда. Следующее заседание 7.02 в 10:30", - сообщила А.Козакова.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.
В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).