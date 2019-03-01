Суд у справі махінацій зі "швидкими" на Запоріжжі допитає свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Комунарський районний суд міста Запоріжжя на засіданні 15 березня запланував допит свідків у справі щодо незаконної закупівлі 26 автомобілів "швидкої" для Запорізької обласної лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"У Комунарському районному суді міста Запоріжжя за участю прокурорів САП продовжується розгляд кримінального провадження за обвинуваченням головного лікаря КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня", колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення лікарні та колишнього директора ТОВ "Торговельно-фінансова компанія "ЛАЗ". На засіданні 28 лютого 2019 року прокурором САП долучено всі письмові докази у справі", - повідомили у САП.
Крім того, суд почав досліджувати письмові докази сторони захисту.
"На наступному засіданні, яке відбудеться 15 березня 2019 року, заплановано допит свідків", - вказали у прокуратурі.
Ще у серпні 2017 року НАБУ затримало головного лікаря Запорізької обласної лікарні.
За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету, чим державі було завдано збитків на 13 млн грн.