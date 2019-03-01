Суд по делу махинаций со "скорыми" на Запорожье допросит свидетелей

"В Коммунарском районном суде города Запорожье с участием прокуроров САП продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению главного врача КУ "Запорожская областная клиническая больница", бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО "Торгово-финансовая компания "ЛАЗ". На заседании 28 февраля 2019 года прокурором САП приобщено все письменные доказательства по делу", - сообщили в САП.

Кроме того, суд начал исследовать письменные доказательства стороны защиты.

"На следующем заседании, которое состоится 15 марта 2019 года, запланирован допрос свидетелей", - указали в прокуратуре.

Еще в августе 2017 года НАБУ задержало главного врача Запорожской областной больницы.

По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и ООО в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета, чем государству был нанесен ущерб на 13 млн грн.