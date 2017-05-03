Суд у справі кримського журналіста М.Семени перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Суд у кримінальній справі щодо кримського журналіста Миколи Семени перенесли через неявку свідків звинувачення, передає УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
Підсудний М.Семена зазначив, що не бачить сенсу у приводі свідка Костюк, оскільки він не знає цю жінку, і не вважає, що вона може повідомити щось нове.
У той же час М.Семена підтримав привід другого свідка, Сергія Мєшкового, зазначивши, що це єдиний із свідків, кого він знає особисто.
Суд постановив забезпечити примусове приведення обох свідків на 14:00 10 травня.
Нагадаємо, 7 грудня слідчий в анексованому Криму пред’явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому ч.2 ст.280.1. Кримінального кодексу Росії “Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації”. Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.
На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на “вільне висловлення думки”.
Як повідомляв УНН, міністр інформаційної політики України Юрій Стець закликав міжнародні організації та лідерів європейських держав підтримати визволення М.Семени та Р.Сущенка.