Суд по делу крымского журналиста М.Семены перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены перенесли из-за неявки свидетелей обвинения, передает УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.
Подсудимый Н.Семена отметил, что не видит смысла в приводе свидетеля Костюк, поскольку он не знает эту женщину, и не считает, что она может сообщить что-то новое.
В то же время Н.Семена поддержал повод второго свидетеля, Сергея Мешкова, отметив, что это единственный из свидетелей, кого он знает лично.
Суд постановил обеспечить принудительный привод обоих свидетелей на 14:00 10 мая.
Напомним, 7 декабря следователь в аннексирована Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинения в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном ч.2 ст.280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленная следователями, имеет шесть томов.
На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Как сообщал УНН, министр информационной политики Украины Юрий Стець призвал международные организации и лидеров европейских государств поддержать освобождения Н.Семены и Р.Сущенка.