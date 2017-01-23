Суд у справі Г.Кернеса продовжився після тримісячної перерви
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Київський районний суд Полтави продовжив засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, передає кореспондент УНН-Центр.
Розгляд справи продовжився після перерви у три місяці.
Востаннє Геннадій Кернес був на суді у Полтаві 24 жовтня. Після цього, у зв'язку з проведенням очільнику Харкова операцій, Г.Кернес не міг бути присутнім на суді та перебував на реабілітації.
На суді присутній сам Г.Кернес та його тілоохоронці В.Бліннік та Є.Сміцький, які також проходять обвинувачуваними у цій справі. Присутній у залі потерпілий С.Ряполов та його адвокат Т.Зелькіна. Потерпілий О.Кутянін передав заяву до суду з приводу неможливості бути присутнім на сьогоднішньому засіданні.
Суддя А.Антонов розпочав судове засідання об 11:15. Допит свідків продовжився.
Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.