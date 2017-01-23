Суд по делу Г.Кернеса продолжился после трехмесячного перерыва
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 23 января. УНН. Киевский районный суд Полтавы продолжил заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, передает корреспондент УНН-Центр .
Рассмотрение дела продолжилось после перерыва в три месяца.
Последний раз Геннадий Кернес был на суде в Полтаве 24 октября. После этого, в связи с проведением главе Харькова операций, Г.Кернес не мог присутствовать на суде и находился на реабилитации.
На суде присутствовал сам Г.Кернес и его телохранители В.Блинник и Е.Смицкий, которые также проходят обвиняемыми по этому делу. Присутствуют в зале пострадавший С.Ряполов и его адвокат Т.Зелькина. Пострадавший О.Кутянин передал заявление в суд по поводу невозможности присутствовать на заседании.
Судья А.Антонов начал судебное заседание в 11:15. Допрос свидетелей продолжился.
Напомним, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Г.Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.