Суд у справі держзради Януковича назвав дату судових дебатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, назвав дату дебатів сторін-учасниць процесу, після яких суд піде до нарадчої кімнати для визначення з вироком колишньому главі держави. Як передає кореспондент УНН, відповідну заяву сьогодні зробив головуючий колегії суддів суддя Владислав Дев’ятко.
“Наступне засідання 21 березня. Потім — 27, 28, 29 березня. Надалі — 4, 5 квітня, 11, 12, 18 і 19 квітня. Враховуючи, що сторона захисту не готова до допиту свідків, у судовому засіданні оголошується перерва до 10:00 21 березня. 21, 28, 29 березня та 4, 5, 11 і 12 квітня — саме на ці вісім судових засідань прошу сторону захисту забезпечити прибуття та з можливістю допиту свідків, яких залишилося 13. Суд також готовий забезпечити Віктору Федоровичу Януковичу допит шляхом відеозв’язку. 18 та 19 квітня я прошу сторони захисту та обвинувачення підготуватися до судових дебатів”, — сказав В.Дев’ятко.
Як повідомляв УНН, адвокати Януковича проситимуть суд допитати у режимі відеоконференції пілота вертольота, на якому В.Янукович тікав з Києва, Аркадія Ярощука.