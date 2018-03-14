Суд по делу госизмены Януковича назвал дату судебных прений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, назвал дату прений сторон-участниц процесса, после которых суд пойдет в совещательную комнату для определения с приговором бывшему главе государства. Как передает корреспондент УНН, соответствующее заявление сегодня сделал председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко.
"Следующее заседание 21 марта. Затем - 27, 28, 29 марта. В дальнейшем - 4, 5 апреля, 11, 12, 18 и 19 апреля. Учитывая, что сторона защиты не готова к допросу свидетелей, в судебном заседании объявляется перерыв до 10:00 21 марта. 21, 28, 29 марта и 4, 5, 11 и 12 апреля - именно на эти восемь судебных заседаний прошу сторону защиты обеспечить прибытие и с возможностью допроса свидетелей, которых осталось 13. Суд также готов обеспечить Виктору Федоровичу Януковичу допрос путем видеосвязи. 18 и 19 апреля я прошу стороны защиты и обвинения подготовиться к судебным прениям", - сказал В.Девятко.
Как сообщал УНН, адвокаты Януковича будут просить суд допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета, на котором В.Янукович бежал из Киева, Аркадия Ярощука.