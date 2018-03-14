Суд по делу госизмены Януковича назвал дату судебных прений

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56802 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60279 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102779 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94217 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103771 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110794 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117000 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122544 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133980 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Суд по делу госизмены Януковича назвал дату судебных прений

Суд по делу госизмены Януковича назвал дату судебных прений

Киев  •  УНН

 • 7946 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, назвал дату прений сторон-участниц процесса, после которых суд пойдет в совещательную комнату для определения с приговором бывшему главе государства. Как передает корреспондент УНН, соответствующее заявление сегодня сделал председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко.

"Следующее заседание 21 марта. Затем - 27, 28, 29 марта. В дальнейшем - 4, 5 апреля, 11, 12, 18 и 19 апреля. Учитывая, что сторона защиты не готова к допросу свидетелей, в судебном заседании объявляется перерыв до 10:00 21 марта. 21, 28, 29 марта и 4, 5, 11 и 12 апреля - именно на эти восемь судебных заседаний прошу сторону защиты обеспечить прибытие и с возможностью допроса свидетелей, которых осталось 13. Суд также готов обеспечить Виктору Федоровичу Януковичу допрос путем видеосвязи. 18 и 19 апреля я прошу стороны защиты и обвинения подготовиться к судебным прениям", - сказал В.Девятко.

Как сообщал УНН, адвокаты Януковича будут просить суд допросить в режиме видеоконференции пилота вертолета, на котором В.Янукович бежал из Киева, Аркадия Ярощука.

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