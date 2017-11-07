Суд у справі "беркутівців" продовжить засідання 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить засіданя у справі “беркутівців” 14 листопада. Про це по завершенню сьогоднішнього судового засідання оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій Дідик, передає кореспондент УНН.
“У судовому засіданні оголошую перерву до 11.30 14 листопада”, — сказав він.
Зазначимо, що сьогодні впродовж 6 годин суд продовжував досліджувати відео-докази, які містяться в матеріалах справи.
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Як повідомлялося, колишніх бійців “Беркута” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
Колишнім “беркутівцям” інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану. Обвинувачені не визнають своєї вини за жодним пунктом.