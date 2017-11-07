Суд по делу "беркутовцев" продолжит заседание 14 ноября

"В судебном заседании объявляю перерыв до 11.30 14 ноября", - сказал он.

Отметим, что сегодня в течение 6-ти часов суд продолжал исследовать видео-доказательства, содержащиеся в материалах дела.

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Как сообщалось, бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Бывшим "Беркуту" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Обвиняемые не признают своей вины ни по одному пункту.