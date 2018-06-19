Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжить засідання 21 червня

"Суд у зв'язку з тим, що на сьогодні все заплановане вичерпано, оголошує перерву до 11.30 21 червня", - сказав голова суду присяжних Сергій Дячук.



Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні через неявку двох потерпілих і відсутність зв'язку з ними суд був змушений дослідити матеріали справи без них.



Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завданя тілесних ушкоджень активістам Майдану.



