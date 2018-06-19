Суд у справі 5 екс-беркутівців продовжить засідання 21 червня

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву у судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" у вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Суд у зв'язку з тим, що на сьогодні все заплановане вичерпано, оголошує перерву до 11.30 21 червня", - сказав голова суду присяжних Сергій Дячук.

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні через неявку двох потерпілих і відсутність зв'язку з ними суд був змушений дослідити матеріали справи без них.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завданя тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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