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Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 21 июня

Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 21 июня

Киев  •  УНН

 • 7593 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, передает корреспондент УНН.

"Суд в связи с тем, что на сегодня все запланированное исчерпано, объявляет перерыв до 11.30 21 июня", - сказал председатель суда присяжных Сергей Дячук.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании из-за неявки двух пострадавших и отсутствия связи с ними суд был вынужден исследовать материалы дела без них.

Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим сотрудникам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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