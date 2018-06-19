Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 21 июня

"Суд в связи с тем, что на сегодня все запланированное исчерпано, объявляет перерыв до 11.30 21 июня", - сказал председатель суда присяжных Сергей Дячук.



Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании из-за неявки двух пострадавших и отсутствия связи с ними суд был вынужден исследовать материалы дела без них.



Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим сотрудникам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.



