Суд по делу 5 экс-беркутовцев продолжит заседание 21 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, передает корреспондент УНН.
"Суд в связи с тем, что на сегодня все запланированное исчерпано, объявляет перерыв до 11.30 21 июня", - сказал председатель суда присяжных Сергей Дячук.
Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании из-за неявки двух пострадавших и отсутствия связи с ними суд был вынужден исследовать материалы дела без них.
Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим сотрудникам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.