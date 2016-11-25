Суд у Севастополі залишив під арештом одного з “українських диверсантів”

“Сьогодні Севастопольський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів Дудки В.М. про зміну щодо нього запобіжного заходу на домашній арешт або заставу. Суд відмовив у задоволенні скарг, постанова суду першої інстанції залишено без зміни”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.

На наступний день затримані за рішенням суду були поміщені під варту терміном на два місяці.