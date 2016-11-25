Суд в Севастополе оставил под арестом одного из "украинской диверсантов"

"Сегодня Севастопольский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Дудки В.М. об изменении к нему меры пресечения на домашний арест или залог. Суд отказал в удовлетворении жалоб, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".

На следующий день задержанные по решению суда были взяты под стражу сроком на два месяца.