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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Суд в Севастополе оставил под арестом одного из "украинской диверсантов"

Киев • УНН

 • 6956 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Севастопольский суд оставил под арестом Владимира Дудку, которого обвиняют в подготовке диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Суд в Севастополе оставил под арестом одного из "украинской диверсантов"

"Сегодня Севастопольский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Дудки В.М. об изменении к нему меры пресечения на домашний арест или залог. Суд отказал в удовлетворении жалоб, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".

На следующий день задержанные по решению суда были взяты под стражу сроком на два месяца.

Украинские Национальные Новости

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