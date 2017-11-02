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Суд у РФ відмовив Siemens у припиненні розгляду позову щодо турбін у Криму

Суд у РФ відмовив Siemens у припиненні розгляду позову щодо турбін у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Арбітражний суд Москви відмовив німецькому концерну Siemens в припиненні розгляду першого позову до структур "Ростеху" - ТОВ і ВАТ "Технопромекспорт" у справі про турбіни для ТЕС в анексованому Криму, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У задоволенні клопотання про припинення розгляду позову відмовити", - сказала суддя.

Вона також винесла рішення про відкладення судового розгляду на 5 листопада.

Клопотання про припинення розгляду справи заявив на початку засідання концерн Siemens, мотивуючи його тим, що паралельно в суді розглядається ще один позов - дочірнього підприємства "Сіменс технології газових турбін", вимоги щодо якого перетинаються з першим позовом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд РФ не зміг заарештувати турбіни Siemens, виявлені в Криму

У позові німецького концерну, поданому у липні, містяться претензії щодо виконання контракту, за яким завод "Сіменс технології газових турбін" виготовив для "Технопромекспорт" чотири газотурбінних установки, які призначалося для будівництва ТЕС в Краснодарському краї РФ. Російська компанія, як зазначається у позові, порушивши санкції ЄС, перемістила турбіни до анексованого Криму. У жовтні структура "Ростеху" подала зустрічний позов до Siemens про визнання угоди частково недійсною.

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