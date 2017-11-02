Суд в РФ отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в Крыму

"В удовлетворении ходатайства о прекращении рассмотрения иска отказать", - сказала судья.

Она также вынесла решение об отложении судебного разбирательства на 5 ноября.

Ходатайство о прекращении рассмотрения дела заявил в начале заседания концерн Siemens, мотивируя его тем, что параллельно в суде рассматривается еще один иск - дочернего предприятия "Сименс технологии газовых турбин", требования по которому пересекаются с первым иском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд РФ не смог арестовать турбины Siemens, обнаруженные в Крыму

В иске немецкого концерна, поданном в июле, содержатся претензии по выполнению контракта, по которому завод "Сименс технологии газовых турбин" изготовил для "Технопромэкспорта" четыре газотурбинных установки, предназначавшихся для строительства ТЭС в Краснодарском крае РФ. Российская компания, как отмечается в иске, нарушив санкции ЕС, переместила турбины в аннексированный Крым. В октябре структура "Ростех" подала встречный иск к Siemens о признании сделки частично недействительной.