Суд в РФ отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в Крыму

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106687 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107647 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105460 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102596 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Суд в РФ отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в Крыму

Суд в РФ отказал Siemens в прекращении рассмотрения иска по турбинам в Крыму

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens в прекращении рассмотрения первого иска к структурам "Ростех" - ООО и ОАО "Технопромэкспорт" по делу о турбинах для ТЭС в аннексированном Крыму, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства о прекращении рассмотрения иска отказать", - сказала судья.

Она также вынесла решение об отложении судебного разбирательства на 5 ноября.

Ходатайство о прекращении рассмотрения дела заявил в начале заседания концерн Siemens, мотивируя его тем, что параллельно в суде рассматривается еще один иск - дочернего предприятия "Сименс технологии газовых турбин", требования по которому пересекаются с первым иском.

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В иске немецкого концерна, поданном в июле, содержатся претензии по выполнению контракта, по которому завод "Сименс технологии газовых турбин" изготовил для "Технопромэкспорта" четыре газотурбинных установки, предназначавшихся для строительства ТЭС в Краснодарском крае РФ. Российская компания, как отмечается в иске, нарушив санкции ЕС, переместила турбины в аннексированный Крым. В октябре структура "Ростех" подала встречный иск к Siemens о признании сделки частично недействительной.

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