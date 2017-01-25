Суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 квітня - адвокат (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня 2017 року. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Суд завершився. Роману Сущенку продовжений термін утримання під вартою ще на три місяці, до 30 квітня 2017 року", - повідомив М.Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.