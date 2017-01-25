Суд в РФ продлил арест Р.Сущенко до 30 апреля - адвокат (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 апреля 2017 года. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Суд завершился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - сообщил М.Фейгин.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке.