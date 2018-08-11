Суд у Німеччині дозволив повернутися депортованій українці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Громадянка України Світлана Хіміонова, яку вислали близько чотирьох тижнів тому з Нюрнберга, повернулася до Німеччини. Суд визнав депортацію українки неправомірною, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
У суботу, 11 серпня, українка разом з дочкою прилетіла назад до міста у Баварії, повідомила німецьким ЗМІ представниця євангелічної церкви у Фюрті Анетте Райхштайн.
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Українку Світлану Хіміонову разом з родиною депортували з Німеччини до України 18 липня. Однак уже через 10 днів німецький суд постановив повернути родину назад.
Чоловік і дорослий син Хіміонової прилетять іншого дня.