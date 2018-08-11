Суд в Германии разрешил вернуться депортированной украинке

В субботу, 11 августа, украинка вместе с дочерью прилетела обратно в город в Баварии, сообщила немецким СМИ представитель евангелической церкви в Фюрте Анетте Райхштайн.

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Украинку Светлану Химионову вместе с семьей депортировали из Германии в Украину 18 июля. Однако уже через 10 дней немецкий суд постановил вернуть семью обратно.

Мужчина и взрослый сын Химионовой прилетят в другой день.