Суд у Нідерландах дозволив слідству використовувати вилучені у журналістів матеріали щодо МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Нідерландах суд дозволив використовувати конфісковані у журналістів Стефана Бека і Мішеля Спеккерса матеріали, серед яких фото- та відеоматеріали, уламки літака і, ймовірно, людські рештки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Стефан Бек, передає УНН.
“Суддя вирішив, що конфіскація матеріалів виправдана. Ми не згодні з цим. Вони хочуть стерти частину фотографій, а іншу частину — скопіювати”, — написав він.
Як повідомляв УНН, журналіст намагався провезти в Нідерланди людські рештки та уламки літака MH17.
Нагадаємо, катастрофа пасажирського літака Boeing 777-200 9М-MRD сталась над територією Донецької області 17 липня 2014 року.
Одразу після інциденту, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Королівством Нідерланди та Малайзією, було створено Міжнародну спільну слідчу групу з питань розслідування причин катастрофи.