Суд в Нидерландах позволил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Нидерландах суд разрешил использовать конфискованные у журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса материалы, среди которых фото- и видеоматериалы, обломки самолета и, вероятно, человеческие останки. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Стефан Бек, передает УНН.
"Судья решил, что конфискация материалов оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят стереть часть фотографий, а другую часть - скопировать", - написал он.
Как сообщал УНН, журналист пытался провезти в Нидерланды человеческие останки и обломки самолета MH17.
Напомним, катастрофа пассажирского самолета Boeing 777-200 9М-MRD произошла над территорией Донецкой области 17 июля 2014 г.
Сразу после инцидента, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Королевством Нидерланды и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы.