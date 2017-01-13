Суд в Нидерландах позволил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

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Киев • УНН

 • 11998 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Нидерландах суд разрешил использовать конфискованные у журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса материалы, среди которых фото- и видеоматериалы, обломки самолета и, вероятно, человеческие останки. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Стефан Бек, передает УНН.

"Судья решил, что конфискация материалов оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят стереть часть фотографий, а другую часть - скопировать", - написал он.

Как сообщал УНН, журналист пытался провезти в Нидерланды человеческие останки и обломки самолета MH17.

Напомним, катастрофа пассажирского самолета Boeing 777-200 9М-MRD произошла над территорией Донецкой области 17 июля 2014 г.

Сразу после инцидента, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Королевством Нидерланды и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы.

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