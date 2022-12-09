Суд у Литві позбавив посвідки на проживання ймовірну матір дітей шойгу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вільнюський окружний адміністративний суд визнав законним рішення департаменту міграції МВС позбавити ймовірну матір дітей глави міноборони росії сергія шойгу Олену Камінскас (Шебунову) посвідки на проживання та права в'їжджати в країну на 5 років, а в країни Шенгенської зони на 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Литовське національне радіо та телебачення.
Так, суд визнав законним рішення департаменту міграції МВС позбавити Камінскас посвідки на проживання та права в'їжджати на 5 років, а до країн Шенгенської зони на 3 роки.
Литовське громадянство її чоловіка, литовського бізнесмена Адольфоса Камінскаса, вирішуватиметься в найближчі кілька тижнів.
Камінскас вважається матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони росії сергія шойгу, а троє з її чотирьох дітей мають громадянство Литовської Республіки.
Її молодша дочка, як стверджується, отримала паспорт Литви після удочеріння її Адольфосом Камінскасом три роки тому.
У Департаменті державної безпеки Литви повідомлялося, що присутність Камінскас у Литовській Республіці може становити загрозу національній безпеці держави через її зв'язки з російськими структурами.
Доповнення
Позашлюбна дочка міністра оборони рф сергія шойгу має громадянство Литви.