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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Суд у Литві позбавив посвідки на проживання ймовірну матір дітей шойгу

Суд у Литві позбавив посвідки на проживання ймовірну матір дітей шойгу

Київ • УНН

 • 806449 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вільнюський окружний адміністративний суд визнав законним рішення департаменту міграції МВС позбавити ймовірну матір дітей глави міноборони росії сергія шойгу Олену Камінскас (Шебунову) посвідки на проживання та права в'їжджати в країну на 5 років, а в країни Шенгенської зони на 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Литовське національне радіо та телебачення.

Так, суд визнав законним рішення департаменту міграції МВС позбавити Камінскас посвідки на проживання та права в'їжджати на 5 років, а до країн Шенгенської зони на 3 роки.

Литовське громадянство її чоловіка, литовського бізнесмена Адольфоса Камінскаса, вирішуватиметься в найближчі кілька тижнів.

Камінскас вважається матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони росії сергія шойгу, а троє з її чотирьох дітей мають громадянство Литовської Республіки.

Її молодша дочка, як стверджується, отримала паспорт Литви після удочеріння її Адольфосом Камінскасом три роки тому.

У Департаменті державної безпеки Литви повідомлялося, що присутність Камінскас у Литовській Республіці може становити загрозу національній безпеці держави через її зв'язки з російськими структурами.

Доповнення

Позашлюбна дочка міністра оборони рф сергія шойгу має громадянство Литви.

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