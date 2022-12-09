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Суд в Литве лишил вида на жительство предполагаемую мать детей шойгу

Суд в Литве лишил вида на жительство предполагаемую мать детей шойгу

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вильнюсский окружной административный суд признал законным решение департамента миграции МВД лишить предполагаемую мать детей главы минобороны рф сергея шойгу Елену Каминскас (Шебунову) вида на жительство и права въезжать в страну на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение.

Так, суд признал законным решение департамента миграции МВД лишить Каминскас вида на жительство и права въезжать в стану на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны на 3 года.

Литовское гражданство ее мужа, литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса, будет решаться в ближайшие пару недель.

Каминскас считается матерью внебрачных детей министра обороны россии сергея шойгу, а трое из ее четырех детей имеют гражданство Литовской Республики.

Ее младшая дочь, как утверждается, получила паспорт Литвы после удочерения ее Адольфосом Каминскасом три года назад.

В Департаменте государственной безопасности Литвы сообщалось, что присутствие Каминскас в Литовской Республике может представлять угрозу национальной безопасности государства из-за его связей с российскими структурами.

Дополнение

Внебрачная дочь министра обороны россии сергея шойгу имеет гражданство Литвы.

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