Суд в Литве лишил вида на жительство предполагаемую мать детей шойгу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вильнюсский окружной административный суд признал законным решение департамента миграции МВД лишить предполагаемую мать детей главы минобороны рф сергея шойгу Елену Каминскас (Шебунову) вида на жительство и права въезжать в страну на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение.
Так, суд признал законным решение департамента миграции МВД лишить Каминскас вида на жительство и права въезжать в стану на 5 лет, а в страны Шенгенской зоны на 3 года.
Литовское гражданство ее мужа, литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса, будет решаться в ближайшие пару недель.
Каминскас считается матерью внебрачных детей министра обороны россии сергея шойгу, а трое из ее четырех детей имеют гражданство Литовской Республики.
Ее младшая дочь, как утверждается, получила паспорт Литвы после удочерения ее Адольфосом Каминскасом три года назад.
В Департаменте государственной безопасности Литвы сообщалось, что присутствие Каминскас в Литовской Республике может представлять угрозу национальной безопасности государства из-за его связей с российскими структурами.
Дополнение
Внебрачная дочь министра обороны россии сергея шойгу имеет гражданство Литвы.