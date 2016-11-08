Суд у Криму розпочав розгляд справи А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Суд у Криму продовжив розгляд справи щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це у своїму мікроблозі в Twitter написав його адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Відразу встик починаємо чергове засідання у справі Чийгоза”, — написав він.
Також адвокат повідомив, що першим свідком звинувачення став екс співробітник МВС України, наразі поліцейський у РФ.
“Перший свідок звинувачення сьогодні — Шишкін Володимирович. Екс-співробітник МВС України, нині поліцейський у РФ”, − зазначив М.Полозов.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Також зазначимо, що суд РФ планує прискорення судового процессу у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого — “річниці” його затримання.