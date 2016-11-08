Суд в Крыму начал рассмотрение дела А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Суд в Крыму продолжил рассмотрение дела в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом в своей микроблоге в Twitter написал его адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Сразу встык начинаем очередное заседание по делу Чийгоза", - написал он.
Также адвокат сообщил, что первым свидетелем обвинения стал экс сотрудник МВД Украины, в настоящее время полицейский в РФ.
"Первый свидетель обвинения сегодня - Шишкин Владимирович. Экс-сотрудник МВД Украины, в настоящее время полицейский в РФ ", - отметил Н.Полозов.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Также отметим, что суд РФ планирует ускорить судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.