Суд у Києві 3 травня розгляне скаргу на запобіжний захід для С.Переломи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Апеляційний суд міста Києва 3 травня розглядатиме скаргу на обраний запобіжний захід для заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги прокурора у кримінальному провадженні стосовно першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Переломи С.В., призначено на 3 травня 2017 року, 13:00.
Апеляційна скарга була подана на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою С.Переломі.
Як повідомляв УНН, 22 квітня суд відпустив С.Перелому на поруки депутатам.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила оскаржити запобіжний захід, обраний Солом’янським районним судом Києва заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави. Однак його відпустили на поруки.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопотала про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.