Суд в Киеве 3 мая рассмотрит жалобу на меру пресечения для С.Переломы

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Переломы С.В., назначено на 3 мая 2017 года, 13:00.

Апелляционная жалоба была подана на решение следственного судьи Соломенского районного суда Киева об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей С.Переломы.

Как сообщал УНН, 22 апреля суд отпустил С.Перелому на поруки депутатам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила обжаловать меру пресечения, избранную Соломенским районным судом Киева заместителю председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога. Однако его отпустили на поруки.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствовала о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.